Миссия НАТО усилила патрулирование Косово

Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) усилила патрулирование и свое присутствие на севере Косово. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте миссии.

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«Мы усилили наше присутствие, в том числе за счет дополнительных войск и патрулей на севере Косово на этой неделе», — сказано в сообщении.

В НАТО выразили надежду, что все стороны будут тесно координировать свои действия с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы в целях обеспечения безопасности.

Командование миссии также призвало все стороны обеспечить свободу передвижения в Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что правительство Сербии приняло решение направить командующему международных сил под руководством НАТО (KFOR) запрос о возвращении в Косово сербской армии и полиции.

До этого Reuters заявило, что представители Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз. Против признания новой страны выступили Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.