Стало известно о потерях элитного батальона ВСУ под Артемовском

Элитный украинский 214-й батальон OPFOR, который был создан по инициативе американских инструкторов, несет потери под городом Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом военный корреспондент Александр Симонов рассказал в Telegram .

По его словам, батальон был создан в 2017 году. В него, как пишет Симонов, набирали самых подготовленных солдат, а главной задачей подразделения была имитация действий противника во время учений. Стало известно, что за время учебной работы ни одно подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогло его победить.