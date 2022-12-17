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1 час назад

Стало известно о потерях элитного батальона ВСУ под Артемовском

Lenta.ru

Элитный украинский 214-й батальон OPFOR, который был создан по инициативе американских инструкторов, несет потери под городом Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом военный корреспондент Александр Симонов рассказал в Telegram.

Стало известно о потерях элитного батальона ВСУ под Артемовском
Фото: ТАССТАСС

По его словам, батальон был создан в 2017 году. В него, как пишет Симонов, набирали самых подготовленных солдат, а главной задачей подразделения была имитация действий противника во время учений. Стало известно, что за время учебной работы ни одно подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогло его победить.

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«Под Бахмутом дела у элитного подразделения обстоят не очень. Оно не только несет потери, но и пополняет наш обменный фонд. Оттуда уже есть несколько пленных, взятых бойцами ЧВК "Вагнер" в районе Клещеевки», — передает военкор.

Ранее сообщалось, что российские военные рассеяли и отбросили бойцов ВСУ на донецком направлении. В Минобороны России сообщили, что украинских военных удалось отбросить в том числе при попытке атаки в районе Артемовска.

Армия,СВО,Александр Симонов,Владимир Путин,Минобороны России,
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