В Киеве заявили об ожидании нападения с территории Белоруссии

«Нам нужно больше коллективного оружия – не штурмовая винтовка, а пулемет, не снаряд, а кассетный боеприпас… Мы уверены, что наши партнеры нам в этом помогут – те, кто хочет, чтобы мы победили. Нам нужны и танки, и самолеты. Нам также нужна надежная система ПВО с эффективностью не менее 95%», — сказал Ковальчук.