В Киеве заявили об ожидании нападения с территории Белоруссии

Армия Украины готовится к новому возможному наступлению российских войск с территории Белоруссии в феврале 2023 года. Об этом в интервью Sky News заявил командующий украинского Оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук.
«Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже. Мы готовимся к этому. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства», – сказал он.
Генерал рассказал, что украинские военные «заминировали отдельные участки, на отдельных участках подготовили надежную оборону».
Ковальчук подчеркнул, то ВСУ смогут дать отпор только в случае отправки им нового западного вооружения.
«Нам нужно больше коллективного оружия – не штурмовая винтовка, а пулемет, не снаряд, а кассетный боеприпас… Мы уверены, что наши партнеры нам в этом помогут – те, кто хочет, чтобы мы победили. Нам нужны и танки, и самолеты. Нам также нужна надежная система ПВО с эффективностью не менее 95%», — сказал Ковальчук.
По мнению украинского генерала, «Украина отвоюет всю свою территорию, включая Крым».
«Это только вопрос времени. Я верю, что в следующем году мы все доведем до логического завершения», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отвод российских войск «к границам 1991 года» условием для начала переговоров о мире. По мнению президента Украины, только это позволит свернуть «с военного пути на дипломатический».
Зеленский также сообщил, что его призывают к переговорам с Россией.