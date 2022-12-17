В Киеве заявили об ожидании нападения с территории Белоруссии

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41 минуту назад

Sky News: Украина ждет нападения с территории Белоруссии в феврале 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Армия Украины готовится к новому возможному наступлению российских войск с территории Белоруссии в феврале 2023 года. Об этом в интервью Sky News заявил командующий украинского Оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже. Мы готовимся к этому. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства», – сказал он.

Генерал рассказал, что украинские военные «заминировали отдельные участки, на отдельных участках подготовили надежную оборону».

Ковальчук подчеркнул, то ВСУ смогут дать отпор только в случае отправки им нового западного вооружения.

«Нам нужно больше коллективного оружия – не штурмовая винтовка, а пулемет, не снаряд, а кассетный боеприпас… Мы уверены, что наши партнеры нам в этом помогут – те, кто хочет, чтобы мы победили. Нам нужны и танки, и самолеты. Нам также нужна надежная система ПВО с эффективностью не менее 95%», — сказал Ковальчук.

По мнению украинского генерала, «Украина отвоюет всю свою территорию, включая Крым».

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«Это только вопрос времени. Я верю, что в следующем году мы все доведем до логического завершения», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отвод российских войск «к границам 1991 года» условием для начала переговоров о мире. По мнению президента Украины, только это позволит свернуть «с военного пути на дипломатический».

Зеленский также сообщил, что его призывают к переговорам с Россией.

Армия,Андрей Ковальчук,Владимир Зеленский,
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