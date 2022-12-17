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11 минут назад

Пушилин заявил об опасности поставок США ЗРК Patriot на Украину

Lenta.ru

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что поставка США зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину будет новым опасным этапом конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Пушилин заявил об опасности поставок США ЗРК Patriot на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Передача указанного вооружения, по мнению врио главы ДНР, означает прямое втягивание в конфликт НАТО. Он считает, что допускать этого нельзя.

По словам Пушилина, прямого противостояния хотелось бы избежать, однако Вашингтон и Североатлантический альянс с этим не согласны — в противном случае на Украине не было бы иностранных наемников, военных НАТО, а также оружия и боевой техники.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Ранее Пушилин объяснил обстрелы Вооруженных сил Украины желанием отыграться на мирном населении.

Армия,Политика,Денис Пушилин,Владимир Путин,НАТО,
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