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11 минут назад

Глава ЦРУ Бернс: вероятность конфликта вокруг Тайваня в этом десятилетии будет лишь расти

Газета.Ruиещё 1

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в этом десятилетии будет только возрастать. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS, передает РИА Новости.

Глава ЦРУ предупредил о риске нового военного столкновения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Чем дальше в текущее десятилетие, тем выше риск военного конфликта (вокруг Тайваня)", - сказал Бернс.

Он добавил, что в ЦРУ осознают стремление Китая взять остров под полный контроль. Бернс также отметил, что в управлении знают, что председатель КНР Си Цзиньпин "проинструктировал свое военное руководство подготовить к 2027 году возможности для начала войны".

До этого первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявляла, что администрация Соединенных Штатов допускает "потенциальную возможность" боевых действий Пекина против Тайваня и принимает усилия, чтобы не допустить их.

До этого адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Майк Гилдэй считал, что эскалация конфликта вокруг Тайваня, вероятно, произойдет уже в этом году на фоне чего американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно "подготовить к бою". В середине октября министр обороны Тайваня Цю Го-чжэн говорил, что тайваньские вооруженные силы будут полностью готовы к вероятному китайскому вторжению, вне зависимости от решения китайских властей ускорить или отложить его сроки.

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