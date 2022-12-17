Глава ЦРУ предупредил о риске нового военного столкновения

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в этом десятилетии будет только возрастать. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS, передает РИА Новости.
"Чем дальше в текущее десятилетие, тем выше риск военного конфликта (вокруг Тайваня)", - сказал Бернс.
Он добавил, что в ЦРУ осознают стремление Китая взять остров под полный контроль. Бернс также отметил, что в управлении знают, что председатель КНР Си Цзиньпин "проинструктировал свое военное руководство подготовить к 2027 году возможности для начала войны".
До этого первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявляла, что администрация Соединенных Штатов допускает "потенциальную возможность" боевых действий Пекина против Тайваня и принимает усилия, чтобы не допустить их.
До этого адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Майк Гилдэй считал, что эскалация конфликта вокруг Тайваня, вероятно, произойдет уже в этом году на фоне чего американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно "подготовить к бою". В середине октября министр обороны Тайваня Цю Го-чжэн говорил, что тайваньские вооруженные силы будут полностью готовы к вероятному китайскому вторжению, вне зависимости от решения китайских властей ускорить или отложить его сроки.