Глава ЦРУ предупредил о риске нового военного столкновения

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в этом десятилетии будет только возрастать. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS, передает РИА Новости.

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"Чем дальше в текущее десятилетие, тем выше риск военного конфликта (вокруг Тайваня)", - сказал Бернс.

Он добавил, что в ЦРУ осознают стремление Китая взять остров под полный контроль. Бернс также отметил, что в управлении знают, что председатель КНР Си Цзиньпин "проинструктировал свое военное руководство подготовить к 2027 году возможности для начала войны".

До этого первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявляла, что администрация Соединенных Штатов допускает "потенциальную возможность" боевых действий Пекина против Тайваня и принимает усилия, чтобы не допустить их.