Военный эксперт Борис Рожин пишет, что Украина может получить от Словакии истребители Миг-29 в конце зимы-начале весны 2023 года.
В своем своем Телеграм-канале эксперт написал, что помимо собственно технической части самих машин, есть вопросы подготовки пилотов и адаптации для них западного вооружения.
«Стоит помнить, что еще в этом году был поднят вопрос обучения пилотов для F-16, которые могут появится на Украине летом 2023-го года», - написал он, отметив, что в качестве возможной альтернативы украинским пилотам, возможно активное задействование наемников.
Ранее «Свободная пресса» приводила слова бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса о том, что США ввязались в конфликт на Украине для закрепления своих позиций.