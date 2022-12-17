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1 час назад

Раскрыты сроки поставки Украине боевых самолетов с Запада

Свободная пресса

Военный эксперт Борис Рожин пишет, что Украина может получить от Словакии истребители Миг-29 в конце зимы-начале весны 2023 года.

Раскрыты сроки поставки Украине боевых самолетов с Запада
Фото: ТАССТАСС

В своем своем Телеграм-канале эксперт написал, что помимо собственно технической части самих машин, есть вопросы подготовки пилотов и адаптации для них западного вооружения.

«Стоит помнить, что еще в этом году был поднят вопрос обучения пилотов для F-16, которые могут появится на Украине летом 2023-го года», - написал он, отметив, что в качестве возможной альтернативы украинским пилотам, возможно активное задействование наемников.

Ранее «Свободная пресса» приводила слова бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса о том, что США ввязались в конфликт на Украине для закрепления своих позиций.

Армия,Борис Рожин,Дэвид Петреус,ЦРУ,
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