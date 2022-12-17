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46 минут назад

Генсек НАТО озвучил, чем закончится конфликт на Украине

Елена Прошина

Военный конфликт между Россией и Украиной может затянуться надолго, но обязательно закончится мирными переговорами. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Франс Пресс, передает РИА Новости.

Генсек НАТО озвучил, чем закончится конфликт на Украине
Фото: nato.intnato.int

Он считает, что боевые действия на Украине непременно завершатся дипломатическим урегулированием, однако любое решение за столом переговоров должно обеспечить победу Украины «как независимого и суверенного государства». При этом накануне издание Politico сообщило, что в ближайшее время переговоров между Россией и Украиной не планируется, а конфликт может быть заморожен.

Генеральный секретарь НАТО указал, что самый быстрый способ добиться мира — продолжать поддерживать Украину денежными средствами и вооружением, чтобы президент России Владимир Путин осознал низкие перспективы победы и сел за стол переговоров.

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В июне Йенс Столтенберг заявил, что поставки западного вооружения на Украину могут предоставить Киеву шанс вернуть контроль над Донбассом, а также допустил, что военный конфликт может затянуться «на годы». В декабре после беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем он при этом заявил, что НАТО не позволит втянуть себя в конфликт на Украине.

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