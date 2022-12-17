Генсек НАТО озвучил, чем закончится конфликт на Украине

Военный конфликт между Россией и Украиной может затянуться надолго, но обязательно закончится мирными переговорами. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Франс Пресс, передает РИА Новости.

Фото: nato.int nato.int

Он считает, что боевые действия на Украине непременно завершатся дипломатическим урегулированием, однако любое решение за столом переговоров должно обеспечить победу Украины «как независимого и суверенного государства». При этом накануне издание Politico сообщило, что в ближайшее время переговоров между Россией и Украиной не планируется, а конфликт может быть заморожен.

Генеральный секретарь НАТО указал, что самый быстрый способ добиться мира — продолжать поддерживать Украину денежными средствами и вооружением, чтобы президент России Владимир Путин осознал низкие перспективы победы и сел за стол переговоров.