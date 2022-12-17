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1 час назад

Российская армия получила новую партию комплексов «Пенициллин»

Lenta.ruиещё 2

В Вооруженные силы России (ВС РФ) поступила новая партия комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», которые продемонстрировали высокую эффективность во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Российская армия получила новую партию комплексов «Пенициллин»
Фото: © YouTube© YouTube

Отмечается, что Минобороны получило партию комплексов звукотепловой разведки 1Б76 «Пенициллин», которые российская армия будет применять в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы.

«"Пенициллин" эффективно засекает позиции артиллерии войск Украины и передает координаты для их оперативного уничтожения», — подчеркнул информатор.

В октябре другой источник РИА Новости сообщал, что эффективность применения комплексов «Пенициллин» в ходе спецоперации оценили. По его данным, установки эффективно справляются с артиллерией НАТО на Украине.

Армия,Верховный суд,НАТО,
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