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27 минут назад

В Турции испытали первую сверхзвуковую ракету

Газета.Ru

Глава компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции.

В Турции испытали первую сверхзвуковую ракету
Фото: ReutersReuters

"Akinci провел пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции TRG-230-IHA, разработанную Roketsan", - сообщил он в Twitter.

Байрактар добавил, что ракета попала в цель с расстояния 100 км. 14 декабря в Турции состоялся первый полет беспилотного военного самолета Bayraktar Kızılelma. В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что баллистические ракеты турецкого производства увеличат дальность полета.

Ранее Эрдоган сообщил, что у Турции есть новая баллистическая ракета "Тайфун". Он рассказал, что секретные испытания этой ракеты проводились 18 октября.

Армия,Реджеп Эрдоган,
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