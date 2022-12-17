В Турции испытали первую сверхзвуковую ракету

Байрактар добавил, что ракета попала в цель с расстояния 100 км. 14 декабря в Турции состоялся первый полет беспилотного военного самолета Bayraktar Kızılelma. В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что баллистические ракеты турецкого производства увеличат дальность полета.