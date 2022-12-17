В Турции испытали первую сверхзвуковую ракету

Глава компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции.
"Akinci провел пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции TRG-230-IHA, разработанную Roketsan", - сообщил он в Twitter.
Байрактар добавил, что ракета попала в цель с расстояния 100 км. 14 декабря в Турции состоялся первый полет беспилотного военного самолета Bayraktar Kızılelma. В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что баллистические ракеты турецкого производства увеличат дальность полета.
Ранее Эрдоган сообщил, что у Турции есть новая баллистическая ракета "Тайфун". Он рассказал, что секретные испытания этой ракеты проводились 18 октября.