Пушилин: потери украинских войск превышают 100 тысяч человек

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT Arabic заявил, что потери украинских войск превышают 100 тысяч человек.
Он напомнил, что недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших украинских военных.
Пушилин обратил внимание, что Киев был недоволен тем, что эти данные были озвучены.
«Но, по нашим данным, потери Украины в общем за весь конфликт в рамках военной силы гораздо выше», — сказал он.
Ранее Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления Урсулы фон дер Ляйен данные по числу погибших на Украине военных и гражданских с момента начала спецоперации.
В заявлении главы ЕК говорилось, что, по её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.