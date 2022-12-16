Пушилин: потери украинских войск превышают 100 тысяч человек

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT Arabic заявил, что потери украинских войск превышают 100 тысяч человек.

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Он напомнил, что недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших украинских военных.

Пушилин обратил внимание, что Киев был недоволен тем, что эти данные были озвучены.

«Но, по нашим данным, потери Украины в общем за весь конфликт в рамках военной силы гораздо выше», — сказал он.

Ранее Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления Урсулы фон дер Ляйен данные по числу погибших на Украине военных и гражданских с момента начала спецоперации.