Госдеп США не стал отвечать на вопрос об ударах Киева по целям в РФ

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател уклонился от ответа на вопрос по Украине. Он касался наличия требования со стороны Соединенных Штатов от Киева наносить удары по целям в России с помощью американского вооружения. Об этом сообщает ТАСС.
«Если говорить в широком смысле, мы четко заявляли в течение этого конфликта, что помощь в сфере безопасности, предоставляемая нами, предназначена для использования Украиной с целью защиты своей территориальной целостности и суверенитета, а также территорий, который принадлежат ей в рамках ее признанных границ. Это остается нашей политикой», — приводятся в материале слова Патела.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ усилили санкционную политику против Москвы и нарастили поставки вооружений Киеву.