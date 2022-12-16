Госдеп США не стал отвечать на вопрос об ударах Киева по целям в РФ

«Если говорить в широком смысле, мы четко заявляли в течение этого конфликта, что помощь в сфере безопасности, предоставляемая нами, предназначена для использования Украиной с целью защиты своей территориальной целостности и суверенитета, а также территорий, который принадлежат ей в рамках ее признанных границ. Это остается нашей политикой», — приводятся в материале слова Патела.