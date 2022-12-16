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15 минут назад

Госдеп США не стал отвечать на вопрос об ударах Киева по целям в РФ

Елена Прошина

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател уклонился от ответа на вопрос по Украине. Он касался наличия требования со стороны Соединенных Штатов от Киева наносить удары по целям в России с помощью американского вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

Госдеп США не стал отвечать на вопрос об ударах Киева по целям в РФ
Фото: ТАССТАСС

«Если говорить в широком смысле, мы четко заявляли в течение этого конфликта, что помощь в сфере безопасности, предоставляемая нами, предназначена для использования Украиной с целью защиты своей территориальной целостности и суверенитета, а также территорий, который принадлежат ей в рамках ее признанных границ. Это остается нашей политикой», — приводятся в материале слова Патела.

США включат в новый пакет помощи Киеву новые средства ПВО

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ усилили санкционную политику против Москвы и нарастили поставки вооружений Киеву.

Армия,Владимир Путин,Госдеп США,
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