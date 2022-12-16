В России заявили о планах США усилить подготовку ВСУ

Политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что США планируют усилить подготовку украинских военных и качество их обучения для проведения контрнаступления. Его слова приводит РИА Новости .

По мнению военного эксперта, Соединенные Штаты подготавливают варианты использования подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с повышением качества взаимодействия между различными их видами и связью действий сухопутных войск со средствами авиационного поражения, артиллерии и бронетехники.