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26 минут назад

В России заявили о планах США усилить подготовку ВСУ для контрнаступления

Lenta.ru

Политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что США планируют усилить подготовку украинских военных и качество их обучения для проведения контрнаступления. Его слова приводит РИА Новости.

В России заявили о планах США усилить подготовку ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По мнению военного эксперта, Соединенные Штаты подготавливают варианты использования подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с повышением качества взаимодействия между различными их видами и связью действий сухопутных войск со средствами авиационного поражения, артиллерии и бронетехники.

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«Это уже новое качество. Очевидно, что оно необходимо в контексте активных контрнаступательных действий войск Украины против Вооруженных сил России», — заявил Коротченко.

Армия,СВО,Игорь Коротченко,
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