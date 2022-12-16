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21 минуту назад

Стало известно о помощи США в ударах Украины по российским регионам

Lenta.ru

США и Польша помогали Украине с дронами, которые Киев использовал для нанесения ударов по Крыму и другим российским регионам. Об этом сообщил источник RT.

Стало известно о помощи США в ударах Украины по российским регионам
Фото: ТАССТАСС

По его данным, российские эксперты сделали такой вывод на основании анализа электронных компонентов перехваченных БПЛА, которые Украина применяет для атак на российскую инфраструктуру.

Эксперты отмечают, что электронные системы и станции управления дронами изготовила американская фирма Spektreworks. Именно эта компания произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона.

Сборка и финальные испытания техники прошли в районе польского аэропорта Жешув — НАТО и США используют его как узел для снабжения украинских войск. При этом установка боезарядов и запуск, по данным источника, проводились из-под Одессы и Кривого Рога.

Ранее британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне заявила, что США больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по территории России. По словам собеседника издания, США не могут указывать Украине, как применять переданное ей оружие.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по данным властей РФ, стоят спецслужбы Украины.

Армия,НАТО,Пентагон,
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