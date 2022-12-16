В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
53 минуты назад

ЕС ввел санкции против главы Росгвардии генерала Золотова

Газета.Ruиещё 1

В рамках очередного, девятого, пакета санкций Евросоюз ввел ограничения в отношении директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова, сообщается в публикации в «Официальном журнале ЕС».

ЕС ввел санкции против главы Росгвардии генерала Золотова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Санкции в том числе коснулись и Воздушно-космических сил РФ, Военно-морского флота РФ, Сухопутных, Воздушно-десантных войск и сил специальных операций.

В «черный список» ЕС также попали три вице-премьера, несколько российских министров, председатель и судьи Конституционного суда, 42 депутата Государственной думы и члена Совета Федерации и ряд других чиновников.

В постановлении ЕС указано, что рестрикции введены в связи со спецоперацией РФ на Украине. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что целями СВО являются оказание помощи народу Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Корчевникова и Лепса

Золотов ранее также попал в санкционный список США. Вместе с ним туда были включены и восемь заместителей министра обороны РФ.

Армия,Виктор Золотов,Владимир Путин,Росгвардия,Совет Федерации,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители