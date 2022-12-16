ЕС ввел санкции против главы Росгвардии генерала Золотова

В рамках очередного, девятого, пакета санкций Евросоюз ввел ограничения в отношении директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова, сообщается в публикации в «Официальном журнале ЕС».

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Санкции в том числе коснулись и Воздушно-космических сил РФ, Военно-морского флота РФ, Сухопутных, Воздушно-десантных войск и сил специальных операций.

В «черный список» ЕС также попали три вице-премьера, несколько российских министров, председатель и судьи Конституционного суда, 42 депутата Государственной думы и члена Совета Федерации и ряд других чиновников.

В постановлении ЕС указано, что рестрикции введены в связи со спецоперацией РФ на Украине. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что целями СВО являются оказание помощи народу Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.