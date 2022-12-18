В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
50 минут назад

Пленный артиллерист ВСУ раскрыл подробности об обстреле Донецка

Lenta.ruиещё 2

Плененный российской стороной артиллерист Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл подробности об обстреле Донецка и заявил об отсутствии сомнений у офицеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Александр Сладков.

Пленный артиллерист ВСУ раскрыл подробности об обстреле Донецка
Фото: U.S. Army Europe ImagesU.S. Army Europe Images

По словам военного, его орудие выпускало от четырех до 12 снарядов в день.

«Приезжаем на позиции и старший офицер получает координаты. Выставляем пушку и по команде совершаем огонь», — пояснил он.

На вопрос о сомнениях командования о необходимости стрельбы по городу украинский военный ответил, что в рядах офицеров ВСУ сомневающихся нет, а артиллеристы исполняют их приказ.

Не менее десяти взрывов произошло в центре Донецка 17 декабря. ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам города десять ракет из «Градов». Предположительно, один из снарядов разорвался возле торгового центра «Белый лебедь» в центре Донецка.

Два человека погибли и как минимум 13 получили ранения во время массированного обстрела Донецка, который произошел 15 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ворошиловский и Киевский районы Донецка ранним утром. Власти региона назвали этот обстрел самым мощным с 2014 года. Огонь велся, в том числе из чешкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир».

Всего за 15 декабря ВСУ выпустили по территории республики как минимум 222 боеприпаса, включая ракеты РСЗО, артиллерийские снаряды калибров 152 и 155-миллиметров. Под огонь также попали населенные пункты Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Красный Партизан, Пантелеймоновка и Макеевка.

Армия,Александр Сладков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители