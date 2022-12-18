Пленный артиллерист ВСУ раскрыл подробности об обстреле Донецка

Плененный российской стороной артиллерист Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл подробности об обстреле Донецка и заявил об отсутствии сомнений у офицеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Александр Сладков.

Фото: U.S. Army Europe Images U.S. Army Europe Images

По словам военного, его орудие выпускало от четырех до 12 снарядов в день.

«Приезжаем на позиции и старший офицер получает координаты. Выставляем пушку и по команде совершаем огонь», — пояснил он.

На вопрос о сомнениях командования о необходимости стрельбы по городу украинский военный ответил, что в рядах офицеров ВСУ сомневающихся нет, а артиллеристы исполняют их приказ.

Не менее десяти взрывов произошло в центре Донецка 17 декабря. ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам города десять ракет из «Градов». Предположительно, один из снарядов разорвался возле торгового центра «Белый лебедь» в центре Донецка.

Два человека погибли и как минимум 13 получили ранения во время массированного обстрела Донецка, который произошел 15 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ворошиловский и Киевский районы Донецка ранним утром. Власти региона назвали этот обстрел самым мощным с 2014 года. Огонь велся, в том числе из чешкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир».