Греция назвала условие поставки Киеву C-300

«Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции в национальную систему ПВО С-300 можно удалить. Этот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую они могут захотеть отправить на Украину», – сказал Никос Панайотопулос.