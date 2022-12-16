Греция назвала условие поставки Киеву C-300

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция готова отправить ракетные комплексы С-300 на Украину, если США пришлют взамен комплексы ПРО Patriot. Об этом сообщает pronews.gr.
Он также уточнил, что речь идет не о покупке, а об установке Patriot – комплексы останутся под американским контролем.
«Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции в национальную систему ПВО С-300 можно удалить. Этот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую они могут захотеть отправить на Украину», – сказал Никос Панайотопулос.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в новый пакет военной помощи Украине войдут дополнительные средства ПВО.
«Последует новый пакет оборонной помощи, сейчас мы не готовы объявить, что именно будет в нем, но вы можете ожидать новые поставки дополнительных средств ПВО», – сказал он.