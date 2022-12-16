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12 минут назад

Начались крупномасштабные учения Балтийского флота

RT на русском

Крупномасштабные учения Балтийского флота начались в Калининградской области. Об этом заявили в пресс-службе флота.

Начались крупномасштабные учения Балтийского флота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Калининградской области началось командно-штабное учение с привлечением сил Балтийской военной-морской базы, соединения надводных кораблей флота и морской авиации», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что в манёврах принимают участие более десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1,5 тыс. военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолёты и вертолёты морской авиации Балтийского флота.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщал, что в Калининградской области в рамках плановых мероприятий боевой подготовки прошли учения ракетчиков Балтийского флота.

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