Начались крупномасштабные учения Балтийского флота

Крупномасштабные учения Балтийского флота начались в Калининградской области. Об этом заявили в пресс-службе флота.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В Калининградской области началось командно-штабное учение с привлечением сил Балтийской военной-морской базы, соединения надводных кораблей флота и морской авиации», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что в манёврах принимают участие более десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1,5 тыс. военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолёты и вертолёты морской авиации Балтийского флота.