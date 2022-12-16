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1 час назад

AP: Хорватия отказалась участвовать в подготовке украинских военных

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Парламент Хорватии проголосовал против участия в миссии ЕС по подготовке украинских военных, сообщает Associated Press.

Европейская страна отказалась участвовать в подготовке украинских военных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Голосование организовали, чтобы попытаться обойти решение президента Хорватии Зорана Милановича, который отказался подписать предложение об участии в миссии, заявив, что оно не соответствует конституции страны. Ранее он выступал за то, чтобы Хорватия предлагала Украине исключительно гуманитарную помощь. Однако оппозиция не дала провести такое решение.

Изначально планировалось, что около 100 украинских военных прибудут в Хорватию для тренировок, тогда как около 80 хорватских инструкторов отправятся в другие страны ЕС, чтобы помочь с подготовкой украинцев.

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Миссия ЕС по содействию Украине была создана в октябре. Предполагалось, что блок из 27 стран будет предлагать Украине различные формы поддержки и обучения.

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