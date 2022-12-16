Европейская страна отказалась участвовать в подготовке украинских военных

Парламент Хорватии проголосовал против участия в миссии ЕС по подготовке украинских военных, сообщает Associated Press.

Голосование организовали, чтобы попытаться обойти решение президента Хорватии Зорана Милановича, который отказался подписать предложение об участии в миссии, заявив, что оно не соответствует конституции страны. Ранее он выступал за то, чтобы Хорватия предлагала Украине исключительно гуманитарную помощь. Однако оппозиция не дала провести такое решение.

Изначально планировалось, что около 100 украинских военных прибудут в Хорватию для тренировок, тогда как около 80 хорватских инструкторов отправятся в другие страны ЕС, чтобы помочь с подготовкой украинцев.