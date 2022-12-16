В Белом доме рассказали о признаках подготовки наступления РФ на Киев

«Мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», — сказал Кирби, добавляя, что при этом США «будут максимально пристально следить» за ситуацией.

Издание Eveneing Standard со ссылкой на чиновников писало, что западные страны размышляют над тем, какую помощь предоставить Украине, чтобы дать ей «решающее преимущество» в конфликте с Россией. По данным СМИ, Киев может получить оборудование для «упреждения» российских военных стратегий. Один из чиновников предположил, что Украине впоследствии могут передать современные истребители.