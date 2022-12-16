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44 минуты назад

В Белом доме не видят признаков подготовки наступления РФ на Киев

Газета.Ru

Соединенные Штаты не видят признаков подготовки наступления российских сил на Киев. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

В Белом доме рассказали о признаках подготовки наступления РФ на Киев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», — сказал Кирби, добавляя, что при этом США «будут максимально пристально следить» за ситуацией.

Издание Eveneing Standard со ссылкой на чиновников писало, что западные страны размышляют над тем, какую помощь предоставить Украине, чтобы дать ей «решающее преимущество» в конфликте с Россией. По данным СМИ, Киев может получить оборудование для «упреждения» российских военных стратегий. Один из чиновников предположил, что Украине впоследствии могут передать современные истребители.

На Украине назвали главную проблему Киева

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время недавнего выступления заявил, что в НАТО опасаются обострения украинского конфликта на Украине весной 2023 года, так как возможная победа РФ будет иметь последствия для альянса.

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