США включат в новый пакет помощи Киеву новые средства ПВО

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в новый пакет военной помощи Украине войдут дополнительные средства ПВО. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Последует новый пакет оборонной помощи, сейчас мы не готовы объявить, что именно будет в нем, но вы можете ожидать новые поставки дополнительных средств ПВО», – сказал он.
Представитель Белого дома также добавил, что США намерены помогать Киеву обороняться, пока Украина подвергается воздушным атакам.
Ранее власти США обсудили вопрос о масштабном расширении военной помощи Украине в январе. Согласно имеющимся данным, наряду с системами противоракетной обороны Patriot, США может также выделить Украине вооружения другого типа.