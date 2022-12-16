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59 минут назад

США включат в новый пакет помощи Киеву новые средства ПВО

Елена Прошина

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в новый пакет военной помощи Украине войдут дополнительные средства ПВО. Об этом сообщает РИА «Новости».

США включат в новый пакет помощи Киеву новые средства ПВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Последует новый пакет оборонной помощи, сейчас мы не готовы объявить, что именно будет в нем, но вы можете ожидать новые поставки дополнительных средств ПВО», – сказал он.

Представитель Белого дома также добавил, что США намерены помогать Киеву обороняться, пока Украина подвергается воздушным атакам.

Названо условие передачи Киеву систем Patriot

Ранее власти США обсудили вопрос о масштабном расширении военной помощи Украине в январе. Согласно имеющимся данным, наряду с системами противоракетной обороны Patriot, США может также выделить Украине вооружения другого типа.

Армия,Джон Кирби,
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