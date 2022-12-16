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13 минут назад

Военкор Дамбиев: В ДНР погиб командир снайперской группы украинской "Альфы" Каплунов

Российская Газета

В зоне спецоперации уничтожен командир снайперской группы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, полковник Дмитрий Каплунов. Об этом сообщил военный корреспондент Чингис Дамбиев.

Военкор рассказар о гибели командира украинской "Альфы" в ДНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что украинский офицер подорвался на мине во время боевого выхода в районе населенного пункта Староласпа в ДНР.

Группа "А" Центра специальных операций - спецподразделение СБУ. Официально подразделение носит наименование "Войсковая часть Е6117".

Ранее в Сети появился список потерь среди офицерского состава украинской армии. Всего в перечне значатся более полутора тысяч фамилий, среди них 62 полковника и 120 подполковников.

Кроме того, хакеры из группировки взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала и опубликовали доклад о пропавших без вести украинских военных. Согласно документам кадрового центра ВСУ, в списке значатся 35 382 человек.

Армия,Генштаб,СБУ,
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