Военкор рассказар о гибели командира украинской "Альфы" в ДНР

В зоне спецоперации уничтожен командир снайперской группы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, полковник Дмитрий Каплунов. Об этом сообщил военный корреспондент Чингис Дамбиев.

Отмечается, что украинский офицер подорвался на мине во время боевого выхода в районе населенного пункта Староласпа в ДНР.

Группа "А" Центра специальных операций - спецподразделение СБУ. Официально подразделение носит наименование "Войсковая часть Е6117".

Ранее в Сети появился список потерь среди офицерского состава украинской армии. Всего в перечне значатся более полутора тысяч фамилий, среди них 62 полковника и 120 подполковников.