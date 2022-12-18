Военкор показал применение РСЗО HIMARS по позициям российских войск

На кадрах видно, как ракета от американской системы залпового огня попадает в лесопосадку, на которой, предположительно, находятся позиции Вооруженных сил России .

«Окопы, к сожалению, от них не спасают. Только блиндажи с хорошим накатом», — комментирует Коц.

Ранее замруководителя представительства Луганской народной республики в СЦКК Роман Иванов заявил, что зафиксировано более пяти случаев, когда у снарядов РСЗО HIMARS не срабатывают взрыватель или боевая часть.