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27 минут назад

Сербия запросила ввод своей армии в Косово

Российская Газета

Сербия передала миссии НАТО (KFOR) запрос на введение контингента своих армии и полиции в самопровозглашенное Косово, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что KFOR передан запрос правительства Сербии на возвращение от ста до тысячи сотрудников сербских сил безопасности на территорию Косово и Метохии по резолюции 1244 СБ ООН.

Глава дипломатической миссии России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что ситуация вокруг Косово в настоящее время находится "на последней черте" и резко обостряется.

К обострению конфликта на севере непризнанного Косово привело вторжение косовской полиции на территорию сербов. Те в ответ начали сооружать баррикады.

Сербия заявила о приближении к точке невозврата в Косово

Полиция Косово накануне задержала троих полицейских-сербов якобы по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов.

Армия,Видео,НАТО,Совбез ООН,
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