Сербия запросила ввод своей армии в Косово

Сербия передала миссии НАТО (KFOR) запрос на введение контингента своих армии и полиции в самопровозглашенное Косово, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что KFOR передан запрос правительства Сербии на возвращение от ста до тысячи сотрудников сербских сил безопасности на территорию Косово и Метохии по резолюции 1244 СБ ООН.

Глава дипломатической миссии России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что ситуация вокруг Косово в настоящее время находится "на последней черте" и резко обостряется.

К обострению конфликта на севере непризнанного Косово привело вторжение косовской полиции на территорию сербов. Те в ответ начали сооружать баррикады.