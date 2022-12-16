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55 минут назад

РИА: атаковавшие Крым беспилотники изготовили в США

News.ru

Украинские войска использовали при атаке на Крым беспилотники американского производства, передает РИА Новости со ссылкой на материал компетентных органов. По сведениям агентства, использованные БПЛА изготовила американская компания Spektreworks. Отмечается, что такие беспилотники также применялись для нападения на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Атаковавшие Крым беспилотники изготовили в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сборка дронов производилась на территории Польши, в районе аэропорта Жешув. Установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА осуществлялись неподалеку от Одессы и Кривого Рога.

С начала спецоперации в Крыму неоднократно сообщали об атаках и диверсиях со стороны Украины. Наиболее масштабными стали взрыв на Крымском мосту 8 октября и атака дронов и морских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября.

9 декабря в Севастополе над акваторией Черного моря корабль Черноморского флота сбил беспилотник ВСУ. На этом фоне в СМИ появились сообщения, что США перестали предостерегать Украину от ударов по российской территории.

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