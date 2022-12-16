Греция назвала условие отправки C-300 на Украину

Афины готовы направить Украине ракетные комплексы С-300, которые базируются на Крите, если власти США взамен пришлют греческой стороне комплексы ПРО Patriot. Такое условие назвал министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, его слова приводит Pronews.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции в национальную систему ПВО С-300 можно удалить», — высказался глава Минобороны.

Он уточнил, что этот процесс можно применить к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно отправить Киеву.