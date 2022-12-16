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18 минут назад

Греция назвала условие отправки C-300 на Украину

Lenta.ruиещё 1

Афины готовы направить Украине ракетные комплексы С-300, которые базируются на Крите, если власти США взамен пришлют греческой стороне комплексы ПРО Patriot. Такое условие назвал министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, его слова приводит Pronews.

Греция назвала условие отправки C-300 на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции в национальную систему ПВО С-300 можно удалить», — высказался глава Минобороны.

Он уточнил, что этот процесс можно применить к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно отправить Киеву.

Согласно заявлениям Панайотопулоса, греческая сторона готова направить Киеву не только С-300, но и комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

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