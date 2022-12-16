Целое отделение взвода ВСУ сдалось в плен под Артемовском

Отделение одного из взводов украинской армии в полном составе сдалось в плен под Артемовском. Об этом сообщает "Военное дело".

Фото: Flickr / U.S. Army Europe Images Flickr / U.S. Army Europe Images

"Солдаты ВСУ из-за низкого морального духа и отсутствия подкреплений в тяжелых условиях приняли решение не оказывать сопротивление и сохранить свои жизни", - пишет портал.

По данным журналистов, в плен сдались 10-12 человек.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ожесточенные бои идут уже на окраинах Артемовска. По его словам, сейчас российские подразделения "зажимают в клещи" украинских военных.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отмечал, что украинские военные саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска.