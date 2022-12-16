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17 минут назад

Кадыров показал видео "блестящей работы" российских дронов

Российская Газета

Операторы российских беспилотников превосходно показали себя в зоне проведения спецоперации, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, пилоты дронов "блестяще наводят артиллерийский огонь" по скоплениям врага, таким образом пресекая попытки ВСУ перейти в наступление на Соледарском направлении.

После ударов артиллерии в дело вступают бойцы спецназа "Ахмат" совместно со II армейским корпусом УНМ ЛНР, которые успешно добивают противника, написал Кадыров.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Ранее сообщалось, что ВСУ отводят часть войск из Соледара в Славянск для перегруппировки. Отход связан с катастрофическими потерями ВСУ по линии Северск-Соледар-Бахмут.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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