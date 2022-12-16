Кадыров показал видео "блестящей работы" российских дронов

Операторы российских беспилотников превосходно показали себя в зоне проведения спецоперации, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, пилоты дронов "блестяще наводят артиллерийский огонь" по скоплениям врага, таким образом пресекая попытки ВСУ перейти в наступление на Соледарском направлении.
После ударов артиллерии в дело вступают бойцы спецназа "Ахмат" совместно со II армейским корпусом УНМ ЛНР, которые успешно добивают противника, написал Кадыров.
Ранее сообщалось, что ВСУ отводят часть войск из Соледара в Славянск для перегруппировки. Отход связан с катастрофическими потерями ВСУ по линии Северск-Соледар-Бахмут.