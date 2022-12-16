Мобилизация: последние новости на сегодня 16 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня 16 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что частичная мобилизация в России сработала. Об этом сообщает The Economist.

Залужный назвал ложью заявления об «ужасных проблемах» мобилизованных.

«Эти люди будут бороться. <…> Врага нельзя списывать со счетов, он не слаб, у русских очень большой кадровый потенциал», - подчеркнул он.

Залужный рассказал, что благодаря проведенной мобилизации Россия может чаще перемещать свои войска в зоне боевых действий и за ее пределами, чтобы солдаты могли отдыхать. Он назвал это преимуществом российских сил. Украина, в свою очередь, находится «на грани краха» в области энергетики. Если близкие украинских военных начнут замерзать, это может деморализовать войска, заявил главком ВСУ. Он подчеркнул, что Украине необходимы системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Полковник центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан рассказал «Украине.ру», что командование российской армии с самого начала украинского кризиса было готово к частичной мобилизации, но «все шло последовательно», мобилизацию объявили, когда она стала необходима.

Трухан подчеркнул, что у России еще «много таких заготовочек», которые она может использовать, а может и не использовать. По его мнению, российские военные стремятся сдерживать конфликт и не допускать чрезмерной эскалации.

Часть мобилизованных закончили обучение

Мобилизованные жители Тюменской области закончили боевую подготовку, проходившую на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, и отправились на юг России. Об этом сообщает «Ура.ру».

Перед мобилизованными выступил замглавы Тюменской области Павел Белявский, он зачитал послание губернатора Александра Моора. Моор заявил, что российская армия сейчас сражается «на дальних западных рубежах», чтобы жителям страны позже не пришлось сражаться с врагами «у себя дома». Моор подчеркнул, что мобилизованные будут бороться за то, что «по-настоящему дорого каждому мужчине», - безопасность детей и родителей, память предков и гордость страны.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что семьи мобилизованных в регионе получат по 20 тыс. рублей до 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС.