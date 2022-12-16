Спецоперация на Украине 16 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Самые свежие новости об СВО на сегодня 16 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Утром в пятницу, 16 декабря, в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает карта воздушных тревог Украины.

В первой половине октября, вскоре после взрыва на Крымском мосту (ФСБ возложила ответственность за теракт на украинские спецслужбы), начались массированные российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи. Украина стала проводить массовые отключения электроэнергии.

Сбежавший из украинской армии Дмитрий Горецкий рассказал РИА Новости, что до прихода российских войск иностранные наемники ВСУ занимались мародерством в селе Курдюмовка под Артемовском. Из какой страны эти наемники, он не уточнил, отметив, что они темнокожие.

По словам Горецкого, наемники, не говорившие по-украински, приехали на три дня и их было очень много. Горецкий заявил, что у его дяди, жителя Курдюмовки, наемники украли мотоцикл, а у других местных жителей - велосипеды.

«Повыносили все, что можно», - подчеркнул он.

Позже, в конце ноября, Курдюмовка перешла под контроль российский военных.

В ДНР и ЛНР сообщили о погибших при обстрелах мирных жителях

В ЛНР жертвами обстрелов за сутки стали восемь человек, еще 23 пострадали, в ДНР погибли два человека, 13 были ранены. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

В экстренных службах ЛНР ТАСС рассказали, что люди погибли при обстреле украинскими силами села Лантратовка. Одно из местных зданий было разрушено, под завалами могут оставаться люди. По информации РИА Новости, обстрел Лантратовки велся из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В Народной милиции ЛНР ТАСС сообщили, что также был обстрелян луганский город Сватово, есть жертвы среди мирного населения.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что часть подразделений украинской армии в районе Артемовска укомплектована лишь на 30 процентов. Об этом сообщает ТАСС.