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53 минуты назад

Названо число жертв самого мощного с 2014 года обстрела Донецка

Lenta.ru

Два человека погибли и как минимум 13 получили ранения во время массированного обстрела Донецка, который произошел 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Донецкой народной республики (ДНР).

Названо число жертв самого мощного с 2014 года обстрела Донецка
Фото: ТАССТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ворошиловский и Киевский районы Донецка ранним утром 15 декабря. Власти региона назвали этот обстрел самым мощным с 2014 года. Огонь велся, в том числе из чешкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир».

Как сообщили в центре, число поврежденных из-за обстрела домов и объектов гражданской инфраструктуры исчисляется десятками. Среди пострадавших есть один десятилетний ребенок.

Всего за 15 декабря ВСУ выпустили по территории республики как минимум 222 боеприпаса, включая ракеты РСЗО, артиллерийские снаряды калибров 152 и 155-миллиметров. Под огонь также попали населенные пункты Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Красный Партизан, Пантелеймоновка и Макеевка.

Утром 16 декабря стало известно, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS село Лантратовка в Луганской народной республике (ЛНР). Жертвами атаки стали восемь человек, еще 23 пострадали. Под завалами здания, куда попала одна из ракет, все еще могут оставаться люди.

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