Кадыров сообщил об успешной атаке в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешной атаке на оборонительные позиции ВСУ в районе проведения спецоперации (СВО). Об этом он написал в своем Telegram.

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«Батальон "Запад-Ахмат" под командованием Исмаила Агуева провел успешную атаку на вражеские оборонительные позиции», — прокомментировал он.

Глава региона сопроводил свой пост видеонарезкой под напряженную музыку, за кадром там говорят «Ой-ой-ой» и «Эта позиция — все» под одобрительные восклицания на фоне.