Власти США прорабатывают вопрос масштабного расширения военной помощи Украине в январе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Согласно информации газеты, наряду с системами противоракетной обороны Patriot Киев может получить вооружения другого типа. Речь идет о комплектах JDAM (Joint Direct Attack Munition) и бомбах малого диаметра наземного базирования. Первые позволяют преобразовывать обычные авиационные бомбы в управляемые, вторые значительно

увеличивают дальность атак.

В настоящее время власти рассматривают возможность заключения контракта с компанией Raytheon Technologies, которая могла бы создать абсолютно новые системы ПРО. При этом издание обращает внимание на то, что реализовать идею получится лишь через несколько лет.

Кроме того, США хотят расширить подготовку украинских военнослужащих на военной базе США в ФРГ, указала газета.