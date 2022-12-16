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50 минут назад

В США анонсировали масштабную военную помощь Украине в январе

Лера Букина

Власти США прорабатывают вопрос масштабного расширения военной помощи Украине в январе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Согласно информации газеты, наряду с системами противоракетной обороны Patriot Киев может получить вооружения другого типа. Речь идет о комплектах JDAM (Joint Direct Attack Munition) и бомбах малого диаметра наземного базирования. Первые позволяют преобразовывать обычные авиационные бомбы в управляемые, вторые значительно

увеличивают дальность атак.

В настоящее время власти рассматривают возможность заключения контракта с компанией Raytheon Technologies, которая могла бы создать абсолютно новые системы ПРО. При этом издание обращает внимание на то, что реализовать идею получится лишь через несколько лет.

Кроме того, США хотят расширить подготовку украинских военнослужащих на военной базе США в ФРГ, указала газета.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина с 2014 года получила от Евросоюза помощь в размере €90 млрд. В предстоящем году Европа профинансирует эту страну на €18 млрд, добавила она.

Армия,Видео,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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