Страна ЕС начнет производить беспилотники для Украины

«Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников», — сказал Кимаковский, слова которого передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что для производства беспилотников украинцев нанимают прямо в Чехии. Развернуть производство на территории Украины возможности нет ввиду проблем с энергетикой.

Ранее стало известно, что ВСУ могут атаковать Москву из Харькова советскими беспилотниками, об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт Михаил Тимошенко. Кроме того, сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по аэродрому в Курске, об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт, его слова передает «Утро.ру».