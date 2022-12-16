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25 минут назад

Чехия начнет производить беспилотники для Украины

Ura.Ru

Чехия планирует наладить производство беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Страна ЕС начнет производить беспилотники для Украины
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников», — сказал Кимаковский, слова которого передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что для производства беспилотников украинцев нанимают прямо в Чехии. Развернуть производство на территории Украины возможности нет ввиду проблем с энергетикой.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Ранее стало известно, что ВСУ могут атаковать Москву из Харькова советскими беспилотниками, об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт Михаил Тимошенко. Кроме того, сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по аэродрому в Курске, об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт, его слова передает «Утро.ру».

Армия,Роман Старовойт,Владимир Путин,
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