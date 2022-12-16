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20 минут назад

Британцы призвали нацелить российскую ракету «Ярс» на Бориса Джонсона

Елена Прошина

Российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» необходимо нацелить на бывшего британского премьера Бориса Джонсона, считают читатели газеты Daily Mail.

Британцы призвали нацелить российскую ракету «Ярс» на Бориса Джонсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так они отреагировали на видео Министерства обороны России с загрузкой второй ракеты в шахтную пусковую установку. Пользователи интернета считают, что экс-глава кабмина Великобритании велел украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не идти на мирные переговоры с Москвой, а значит, его нужно наказать.

Другой читатель заявил, что «удар по Лондону» разрешит «миграционный кризис».

Некоторые комментаторы вспомнили об энергетическом кризисе в Соединенном Королевстве.

«По крайней мере, было бы очень тепло в течение нескольких секунд», — написал Colonism Karma.

Напомним, на космодроме Плесецк состоялся учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Западные страны считают ее грозным оружием, так как прицельная дальность «Ярса» составляет 12 тысяч километров. Указывается, что российская ракета способна поразить любой уголок мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может остановить это оружие.

Армия,В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Минобороны России,
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