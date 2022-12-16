Британцы призвали нацелить российскую ракету «Ярс» на Бориса Джонсона

Российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» необходимо нацелить на бывшего британского премьера Бориса Джонсона, считают читатели газеты Daily Mail.

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Так они отреагировали на видео Министерства обороны России с загрузкой второй ракеты в шахтную пусковую установку. Пользователи интернета считают, что экс-глава кабмина Великобритании велел украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не идти на мирные переговоры с Москвой, а значит, его нужно наказать.

Другой читатель заявил, что «удар по Лондону» разрешит «миграционный кризис».

Некоторые комментаторы вспомнили об энергетическом кризисе в Соединенном Королевстве.

«По крайней мере, было бы очень тепло в течение нескольких секунд», — написал Colonism Karma.