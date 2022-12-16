Объяснена бесполезность «умных бомб» для Украины

Российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости объяснил бесполезность возможной поставки американцами Украине оборудования для «умных» бомб тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически утратили боевые самолеты, способные применять подобное оружие.

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Как заявил аналитик, единственное вооружение, которое Украина применяла в ходе спецоперации, – это ракетное вооружение. Последнее время ВСУ используют ракету AGM-88 HARM, однако получается у них плохо, при этом зачастую они теряют самолеты, которые являются носителем этой ракеты. В то же время бомбовые удары авиация Украины ни разу не наносила.

По его мнению, говорить о разумном использовании Украиной авиации с применением «умных» бомб было бы разумно, если бы у ВСУ «неожиданно появилось, допустим, 300 самолетов».

«Сейчас — скорее нет, потому что применять не на чем», — пришел к выводу Леонков.