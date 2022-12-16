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42 минуты назад

Чехия начнет производить беспилотники для Украины

Ura.Ruиещё 1

Чехия планирует наладить производство беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Чехия начнет производить беспилотники для Украины
Фото: ТАССТАСС

«Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников», — сказал Кимаковский, слова которого передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что для производства беспилотников украинцев нанимают прямо в Чехии. Развернуть производство на территории Украины возможности нет ввиду проблем с энергетикой.

Ранее стало известно, что ВСУ могут атаковать Москву из Харькова советскими беспилотниками, об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт Михаил Тимошенко. Кроме того, сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по аэродрому в Курске, об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт, его слова передает «Утро.ру».

Армия,Роман Старовойт,
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