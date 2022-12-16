В России рассказали о силе «Сарматы»

Сегодня не существует противоракетной обороны, которая способна противодействовать новой межконтинентальной баллистической ракете российского производства «Сармат», этого не произойдет еще несколько десятилетий, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на командующего ракетными войсками стратегического назначения, генерал-полковника Сергея Каракаева.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

По его словам, основная особенность — это система преодоления противоракетной обороны.

«Сегодня нет такой противоракетной обороны (против "Сармата"), нет ее завтра и еще, наверное, десятилетия этого не будет», — сказал командующий.

Отмечается, что «Сармат» будет гарантированно служить защите РФ в течение четверти века, так как в ракетный комплекс на этот срок заложен «уровень технической мысли».

«Все чисто российское, отечественное», — отметил Каракаев.