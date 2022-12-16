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13 минут назад

В России рассказали о силе «Сарматы»

Елена Прошина

Сегодня не существует противоракетной обороны, которая способна противодействовать новой межконтинентальной баллистической ракете российского производства «Сармат», этого не произойдет еще несколько десятилетий, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на командующего ракетными войсками стратегического назначения, генерал-полковника Сергея Каракаева.

В России рассказали о силе «Сарматы»
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

По его словам, основная особенность — это система преодоления противоракетной обороны.

«Сегодня нет такой противоракетной обороны (против "Сармата"), нет ее завтра и еще, наверное, десятилетия этого не будет», — сказал командующий.

Отмечается, что «Сармат» будет гарантированно служить защите РФ в течение четверти века, так как в ракетный комплекс на этот срок заложен «уровень технической мысли».

«Все чисто российское, отечественное», — отметил Каракаев.

Военачальник также подчеркнул, что особенность группировки Ракетных войск стратегического назначения заключается в том, что она расположена практически по всей территории страны, а протяженность маршрутов боевого патрулирования составляет десятки тысяч километров.

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Армия,Сергей Каракаев,РВСН,
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