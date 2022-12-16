Американский истребитель F-35 разбился во время испытаний

Новейший американский истребитель F-35B Lightning II разбился во время испытательного полета в штате Техас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-производитель Lockheed Martin.

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Инцидент произошел на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Форт-Уэрт. Самолет потерпел крушение при посадке вертикальным способом. У истребителя подломилось носовое шасси, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю.

Пилот успел катапультироваться.