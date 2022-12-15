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26 минут назад

Newsweek: Украина рискует остаться без помощи НАТО

Елена Прошина

Обозреватель издания Newsweek Кэтрин Фунг заявила, что в самый критический момент Украина может остаться без военной поддержки со стороны НАТО.

Newsweek: Украина рискует остаться без помощи НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украина умоляет Запад отправить ей дополнительное вооружение для решающего, по ее мнению, следующего этапа военных действий, однако эта просьба поступает в то время, когда члены НАТО с трудом восстанавливают свои собственные арсеналы», – написала она.

Как отмечает Фунг, в результате истощения собственных запасов оружия страны НАТО обеспокоены уже своей обороноспособностью.

Зеленский проигнорировал вопрос, сколько Киев готов еще потерять солдат

Это может привести к тому, что в возможной критической ситуации НАТО просто не сможет оказать Киеву военную поддержку.

Ранее бывший вице-канцлер Австрии призвать Вену отказаться от транзита оружия НАТО на Украину.

Армия,НАТО,
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