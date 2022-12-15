Newsweek: Украина рискует остаться без помощи НАТО

Обозреватель издания Newsweek Кэтрин Фунг заявила, что в самый критический момент Украина может остаться без военной поддержки со стороны НАТО.
«Украина умоляет Запад отправить ей дополнительное вооружение для решающего, по ее мнению, следующего этапа военных действий, однако эта просьба поступает в то время, когда члены НАТО с трудом восстанавливают свои собственные арсеналы», – написала она.
Как отмечает Фунг, в результате истощения собственных запасов оружия страны НАТО обеспокоены уже своей обороноспособностью.
Это может привести к тому, что в возможной критической ситуации НАТО просто не сможет оказать Киеву военную поддержку.
Ранее бывший вице-канцлер Австрии призвать Вену отказаться от транзита оружия НАТО на Украину.