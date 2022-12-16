Турция нанесла удары по позициям курдов в Сирии

Турецкая армия наносит точечные удары по отрядам курдов на северо-востоке Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олега Егорова.

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По его словам, обстановка в районе в целом стабильна. Он уточнил, что курды не предпринимают каких-либо ответных действий.

Глава ЦПВС отметил, что турецкая сторона отказывается от совместного с Россией патрулирования в Сирии под предлогом плохих погодных условий. Российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Ракка и Хасеке, добавил он.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak заявила, что Вашингтон продолжает вооружать силы Рабочей партии Курдистана в районах, где Анкара собирается проводить наземную военную операцию.