Индия провела успешные испытания баллистической ракеты

Индия завершила успешные испытания баллистической ракеты Agni V, которая может нести на себе ядерный заряд. Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на источник в минобороны страны.

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«Индия сегодня успешно провела ночные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести ядерное оружие. Испытания проводились для проверки новых технологий и оборудования на ракете, которая теперь легче, чем раньше», – сообщает издание.

Отмечается, что в ходе испытаний была подтверждена возможность дополнительного увеличения дальности полёта ракеты Agni V.