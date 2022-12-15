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18 минут назад

Индия провела успешные испытания баллистической ракеты

Елена Прошина

Индия завершила успешные испытания баллистической ракеты Agni V, которая может нести на себе ядерный заряд. Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на источник в минобороны страны.

Индия провела успешные испытания баллистической ракеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Индия сегодня успешно провела ночные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести ядерное оружие. Испытания проводились для проверки новых технологий и оборудования на ракете, которая теперь легче, чем раньше», – сообщает издание.

Отмечается, что в ходе испытаний была подтверждена возможность дополнительного увеличения дальности полёта ракеты Agni V.

О том, что Индия работает над новой баллистической ракетой, способной нести ядерный заряд, стало известно в октябре 2022 года. Тогда же в Индии провели успешные испытания ракеты Agni Prime, которые подтвердили точность и надёжность разрабатываемой системы.

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