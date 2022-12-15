Украину предостерегли от наступления на Мелитополь

«Советуем им даже не смотреть в сторону Мелитополя и отказаться, пока не поздно, от самоубийственной авантюры», — заявил Рогов, подчеркнув, что все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у российской армии есть.