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57 минут назад

Украину предостерегли от наступления на Мелитополь

Lenta.ru

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предостерег Украину от наступления на Мелитополь, подобные попытки будут пресечены. Об этом сообщает РИА Новости.

Украину предостерегли от наступления на Мелитополь
Фото: ТАССТАСС

«Советуем им даже не смотреть в сторону Мелитополя и отказаться, пока не поздно, от самоубийственной авантюры», — заявил Рогов, подчеркнув, что все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у российской армии есть.

По его словам, украинские войска скопили большие силы на запорожской линии боевого соприкосновения.

Генерал ВСУ рассказал о преимуществах российских войск

Ранее Рогов сообщил об отбитой атаке мотопехоты ВСУ российскими военными на северо-восточном участке линии соприкосновения. Он также обратил внимание, что Россия перехватывает инициативу на запорожском направлении.

Армия,Владимир Рогов,
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