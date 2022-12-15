В США предрекли Украине проблемы в «решающий» для нее момент СВО

«Украина умоляет Запад отправить ей дополнительное вооружение для решающего, по ее мнению, следующего этапа военных действий, однако эта просьба поступает в то время, когда члены НАТО с трудом восстанавливают свои собственные арсеналы», — отметила Фунг в статье для Newsweek.

Ранее стало известно, что западные страны уже ищут способы увеличить производство оружия из-за истощенных арсеналов. Кроме того, представители Пентагона заявили, что Киев каждый день растрачивает недельный запас противотанковых боеприпасов и США не могут поставлять больше, не оставив свои собственные арсеналы сильно истощенными. Также постпред США при организации НАТО Джулианна Смит заявила о реальном дефиците запасов вооружений у стран Североатлантического альянса, ее слова передает RT.