В США предрекли Украине проблемы в «решающий» для нее момент СВО

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29 минут назад

НАТО перестанет поддерживать Украину в критический момент спецоперации

Ura.Ru

Украина может остаться без поддержки НАТО в критический момент конфликта. Об этом заявила обозреватель американского еженедельного новостного журнала Newsweek Кэтрин Фунг.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украина умоляет Запад отправить ей дополнительное вооружение для решающего, по ее мнению, следующего этапа военных действий, однако эта просьба поступает в то время, когда члены НАТО с трудом восстанавливают свои собственные арсеналы», — отметила Фунг в статье для Newsweek.

Обозреватель также отметила, что поддержка Киева дорого обошлась странам Запада, истощив их собственные запасы вооружений.

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Ранее стало известно, что западные страны уже ищут способы увеличить производство оружия из-за истощенных арсеналов. Кроме того, представители Пентагона заявили, что Киев каждый день растрачивает недельный запас противотанковых боеприпасов и США не могут поставлять больше, не оставив свои собственные арсеналы сильно истощенными. Также постпред США при организации НАТО Джулианна Смит заявила о реальном дефиците запасов вооружений у стран Североатлантического альянса, ее слова передает RT.

Армия,Пентагон,
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