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1 час назад

Залужный рассказал о совершившем суицид генерале ВСУ

News.ru

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью The Economist, что уволил из армии страны десять генералов. По его словам, один из них свел счеты с жизнью.

Залужный рассказал о совершившем суицид генерале ВСУ
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

С начала войны я уволил десять [генералов], потому что они не годились, — заявил Залужный.

Ранее главком ВСУ заявил, что Россия может предпринять вторую попытку «дойти до Киева». Украинский главнокомандующий считает, что новая фаза спецоперации РФ начнется в следующем году и будет сопровождаться наиболее активными боевыми действиями. Залужный полагает, что Украина может также пойти в наступление, но для этого необходимы дополнительно «300 танков, 600–700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц».

Прежде в украинских СМИ много раз говорилось о разногласиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ. В августе сообщалось о планах Зеленского сместить Залужного с должности, поскольку его посчитали политическим конкурентом президента.

Армия,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,
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