Залужный рассказал о совершившем суицид генерале ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью The Economist, что уволил из армии страны десять генералов. По его словам, один из них свел счеты с жизнью.

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С начала войны я уволил десять [генералов], потому что они не годились, — заявил Залужный.

Ранее главком ВСУ заявил, что Россия может предпринять вторую попытку «дойти до Киева». Украинский главнокомандующий считает, что новая фаза спецоперации РФ начнется в следующем году и будет сопровождаться наиболее активными боевыми действиями. Залужный полагает, что Украина может также пойти в наступление, но для этого необходимы дополнительно «300 танков, 600–700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц».