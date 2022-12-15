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1 час назад

Литва подпишет крупнейший в истории военный контракт на закупку в США

Lenta.ru

Литва подпишет крупнейший в истории вооруженных сил военный контракт для закупки в США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает LRT.

Литва подпишет крупнейший в истории военный контракт на закупку в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Контракт на сумму 495 миллионов долларов предполагает закупку восьми РСЗО, а также несколько типов ракет, в том числе ракеты большой дальности, которые поражают цели на расстоянии 300 километров. Литва должна получить первые системы HIMARS в 2025 году.

Документ будет подписан в ходе визита министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса в США, куда он отбыл 14 декабря.

Армия,Арвидас Анушаускас,
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