Литва подпишет крупнейший в истории военный контракт на закупку в США

Литва подпишет крупнейший в истории вооруженных сил военный контракт для закупки в США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает LRT.

Контракт на сумму 495 миллионов долларов предполагает закупку восьми РСЗО, а также несколько типов ракет, в том числе ракеты большой дальности, которые поражают цели на расстоянии 300 километров. Литва должна получить первые системы HIMARS в 2025 году.