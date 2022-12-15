Генерал ВСУ рассказал о преимуществах российских войск

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный заявил, что из-за проведения в России частичной мобилизации сорвались планы Киева по скорому взятию населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом он рассказал в интервью изданию The Economist.

«Российская мобилизация сработала», — отметил Залужный, а командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский с ним согласился.

По его словам, Вооруженные силы России обладают большим кадровым потенциалом. В качестве примера он привел то, что призванные в рамках частичной мобилизации российские бойцы успешно отразили атаки украинской армии и замедлили темпы контрнаступления ВСУ в районе городов Кременная и Сватово.

Сырский также заметил, что мобилизация позволила России чаще ротировать войска, позволяя им отдыхать и восстанавливать силы.

«В этом отношении у них есть преимущество», — подчеркнул генерал.