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1 час назад

Генерал ВСУ рассказал о преимуществах российских войск

Lenta.ruиещё 3

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный заявил, что из-за проведения в России частичной мобилизации сорвались планы Киева по скорому взятию населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом он рассказал в интервью изданию The Economist.

Генерал ВСУ рассказал о преимуществах российских войск
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Российская мобилизация сработала», — отметил Залужный, а командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский с ним согласился.

По его словам, Вооруженные силы России обладают большим кадровым потенциалом. В качестве примера он привел то, что призванные в рамках частичной мобилизации российские бойцы успешно отразили атаки украинской армии и замедлили темпы контрнаступления ВСУ в районе городов Кременная и Сватово.

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Сырский также заметил, что мобилизация позволила России чаще ротировать войска, позволяя им отдыхать и восстанавливать силы.

«В этом отношении у них есть преимущество», — подчеркнул генерал.

В этом же интервью Залужный сравнил командующего группировкой российских войск в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина с полководцем времен императора Петра I.

Армия,Валерий Залужный,Сергей Суровикин,
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