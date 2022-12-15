В России оценили возможное переоснащение украинских авиабомб

«Там хвостовое оперение убирается, и вместо него добавляется блок, который совершает планирующие действия. Есть некий движитель, есть инерциальная система управления, и бомба летит гораздо дольше с большой высоты. При этом у нее в этом же блоке находятся координаты. То есть у нее все "мозги" находятся на бомбе. Это делает бомбу дороже», — пояснил эксперт.