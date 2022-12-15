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53 минуты назад

В России оценили возможное переоснащение украинских авиабомб

Lenta.ru

Переоснащение украинских авиационных бомб в «умные» боеприпасы потребует много времени и средств. Аналитик Алексей Леонков в беседе с РИА Новости оценил возможную модернизацию украинских бомб.

В России оценили возможное переоснащение украинских авиабомб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации писала, что США планируют передать Киеву комплекты для переоборудования свободнопадающих бомб в корректируемые. Леонков усомнился в эффективности подобной модернизации.

«Переоснащение "классических" авиационных бомб на "умные" — процесс очень дорогостоящий и занимает большой временной отрезок. Цена подобной бомбы может доходить до 30 тысяч долларов, что дороже первоначального образца в три-четыре раза», — сказал он.

По словам аналитика, для переоборудования боеприпаса его оснащают специальным блоком. Леонков отметил, что подобным образом в США сделали управляемую бомбу B61-12.

«Там хвостовое оперение убирается, и вместо него добавляется блок, который совершает планирующие действия. Есть некий движитель, есть инерциальная система управления, и бомба летит гораздо дольше с большой высоты. При этом у нее в этом же блоке находятся координаты. То есть у нее все "мозги" находятся на бомбе. Это делает бомбу дороже», — пояснил эксперт.

В сентябре Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США опубликовала видео с уничтожением корабля-мишени бомбой GBU-31, оснащенной оборудованием Joint Direct Attack Munition (JDAM).

Армия,Алексей Леонков,
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