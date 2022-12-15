Главком ВСУ заявил о находящихся «на грани» украинских военных

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что удары со стороны Вооруженных сил России оказывают деморализующее воздействие на солдат украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.
«Мне кажется, мы на грани. В каком настроении будут бойцы? Без воды, света и отопления можем ли мы говорить о подготовке резервов для продолжения боев?» — сказал Залужный, отметив, что дальнейшие атаки ВС РФ могут остановить всю украинскую энергосистему.
Ранее Валерий Залужный в интервью изданию The Economist сравнил генерала российской армии Сергея Суровикина с полководцем петровских времен. При этом он добавил, что в рядах украинской армии такое невозможно, так как «с 2014 года 21-летние лейтенанты стали командовать мужчинами в возрасте от 50 до 60 лет».
До этого сообщалось, что в Генштабе ВСУ из-за потерь придумали специальный похоронный алгоритм.