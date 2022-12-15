Главком ВСУ заявил о находящихся «на грани» украинских военных

«Мне кажется, мы на грани. В каком настроении будут бойцы? Без воды, света и отопления можем ли мы говорить о подготовке резервов для продолжения боев?» — сказал Залужный, отметив, что дальнейшие атаки ВС РФ могут остановить всю украинскую энергосистему.