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29 минут назад

Главком ВСУ сравнил Суровикина с командующим времен Петра I

Lenta.ruиещё 4

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сравнил командующего группировкой российских войск в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина с полководцем времен императора Петра I. Об этом он высказался в интервью изданию The Economist.

Главком ВСУ сравнил Суровикина с командующим времен Петра I
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что Суровикин напоминает ему военачальника времен правления первого российского императора, обратив внимание на производимое им впечатление.

«Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо... (тебе конец — прим. «Ленты.ру»)», — заявил главком ВСУ.

В Харькове произошли две серии взрывов

Ранее Залужный высказался об уровне познаний президента Украины Владимира Зеленского в военном деле. При этом он подчеркнул, что главе республики не нужно быть экспертом в этой сфере.

Армия,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,Сергей Суровикин,
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