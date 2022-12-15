Главком ВСУ сравнил Суровикина с командующим времен Петра I

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сравнил командующего группировкой российских войск в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина с полководцем времен императора Петра I. Об этом он высказался в интервью изданию The Economist.

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Он отметил, что Суровикин напоминает ему военачальника времен правления первого российского императора, обратив внимание на производимое им впечатление.

«Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо... (тебе конец — прим. «Ленты.ру»)», — заявил главком ВСУ.