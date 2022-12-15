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11 минут назад

Генштаб украинских войск выступил против прекращения огня на Новый год

Елена Прошина

Украинская сторона выступила против временного прекращения огня на Украине на Новый год. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба украинских войск Алексей Громов, пишет РИА Новости.

Генштаб Украины высказался о прекращении огня на Новый год
Фото: ТАССТАСС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Киева не поступало никаких предложений по вопросу новогоднего перемирия. До этого он сообщал о том, что вывод войск Вооруженных сил России с украинской территории до конца 2022 года исключен. Он добавил, что для достижения мира нужно учитывать новые реалии по вхождению в состав РФ новых регионов.

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Между тем, замминистра обороны Украины Анны Маляр ранее сообщила, что после Нового года украинцев ждет новая волна мобилизации. По ее словам, сейчас в ВСУ много раненых, которых надо заменить.

Армия,Анна Маляр,Алексей Громов,Дмитрий Песков,Генштаб,
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