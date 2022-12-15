Генштаб Украины высказался о прекращении огня на Новый год

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Киева не поступало никаких предложений по вопросу новогоднего перемирия. До этого он сообщал о том, что вывод войск Вооруженных сил России с украинской территории до конца 2022 года исключен. Он добавил, что для достижения мира нужно учитывать новые реалии по вхождению в состав РФ новых регионов.